Borsa günü düşüşle tamamladı

Küresel piyasalarda, Fed’in faiz indirim döngüsünün yavaşlayabileceği sinyali karışık bir seyir oluşturdu. İngiltere Merkez Bankası ise faiz oranını yüzde 4,75'te sabit tuttu ve temkinli bir yaklaşımın süreceğini belirtti. ABD ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 3,1 büyüme ile beklentileri aştı.



Yarın, yurt içinde tüketici güven endeksi ve piyasa katılımcıları anketi; yurt dışında ise ABD’de kişisel gelir-harcamalar ve Michigan Tüketici Güven Endeksi, Japonya’da enflasyon, Almanya’da ÜFE takip edilecek.



Analistler BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.700 seviyesini destek, 9.900 ve 10.000 seviyesini direnç noktaları olarak işaret etti.