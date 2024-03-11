Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,50 puan azalırken, toplam işlem hacmi 106,7 milyar lira oldu.



Bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi yüzde 0,93 değer kazandı.



Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,95 ile tekstil deri, en çok gerileyen ise yüzde 4,55 ile iletişim oldu.



Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı haftaya negatif seyirle başladığını belirtti.



Yarın yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de ve Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ABD'de hazine bütçe dengesi, Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), İngiltere'de işsizlik oranının takip edileceğini dile getiren analistler, ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini söyledi.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 puanın direnç, 9.100 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.



AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocak ayında 2 milyar 460 milyon dolar açık verdiğini tahmin ediyor. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 30 milyar 611 milyon dolar olarak gerçekleşmesini bekliyor.

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