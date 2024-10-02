Borsa günü düşüşle tamamladı

Küresel piyasalardaki belirsizlikler, özellikle Orta Doğu’daki çatışmaların durumu ve enflasyonla mücadele sürecinin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına dair endişeler, yatırımcıların risk iştahını törpülemeye devam ediyor. Ayrıca ABD'nin doğu ve güney limanlarında işçilerin başlattığı grev, tedarik zincirinde aksamalara ve fiyat artışlarına yol açabileceği endişesiyle piyasaları olumsuz etkiliyor.



ABD'de özel sektör istihdamının eylülde beklentilerin üzerinde artarak 143 bin kişi olması, iş gücü piyasasında hızlı bir soğuma olmadığını gösterdi. Bununla birlikte, yıllık ücret artışı yüzde 4,8'den yüzde 4,7'ye geriledi.



Yarın, yurt içinde enflasyon verileri, yurt dışında ise Euro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek. Teknik olarak BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 puan seviyeleri destek, 9.200 ve 9.300 puan seviyeleri ise direnç olarak öne çıkıyor.