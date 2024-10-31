Borsa günü düşüşle tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 1,56, holding endeksi ise yüzde 1,33 oranında değer kaybederken, sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,08 ile sigorta sektörü oldu. En çok kaybeden sektör ise yüzde 3,02 düşüşle ticaret sektörü olarak öne çıktı.



Küresel piyasalarda ise ABD’de yaklaşan başkanlık seçimlerine bağlı siyasi belirsizlikler ve yarın açıklanacak istihdam raporu öncesi negatif bir seyir gözleniyor. İstihdam verilerinin ABD ekonomisinin gidişatıyla ilgili daha net sinyaller vermesi beklenirken, analistler bu verilerin hisse senedi piyasaları üzerindeki etkisinin yüksek olabileceğini belirtiyor. Ayrıca bilanço dönemi nedeniyle hisse ve sektör bazında oynaklığın artabileceği vurgulanıyor.



Analistler, yarın yurt içinde Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye değerlendirmesinin, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin yurt dışında ise ABD’deki istihdam raporunun yanı sıra Çin ve ABD’de açıklanacak imalat sanayi PMI ve inşaat harcamalarının öne çıkacağını ifade ediyor.



Teknik olarak, BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.700 seviyeleri destek, 9.100 ve 9.200 puan ise direnç noktaları olarak izleniyor.