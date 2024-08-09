Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 191,12 puan azalırken, toplam işlem hacmi 82,6 milyar lira oldu.



Bankacılık endeksi yüzde 4,43, holding endeksi yüzde 2,66 değer kaybetti.



Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,72 ile ticaret, en çok kaybettiren bankacılık oldu.



Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen "güvercin" mesajlar ve ABD'de dün açıklanan işsizlik maaşı başvurularının düşüş kaydetmesi sonrasında resesyon endişelerinin yatışmasıyla karışık bir seyrin öne çıktığını söyledi.



Haftaya yurt içinde iş gücü istatistikleri, ödemeler dengesi, konut satışları, bütçe dengesi, konut fiyat endeksi ve piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve büyüme, Almanya'da ZEW ekonomik güven endeksi, İngiltere'de enflasyon, sanayi üretimi ve büyüme, Avro Bölgesinde büyüme ve dış ticaret dengesi, ABD'de federal bütçe dengesi, enflasyon ve sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 puanın destek, 10.200 ve 10.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.



Bu arada AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziran ayında 152,4 milyon dolar fazla verdiğini tahmin etti.



Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 22 milyar 756 milyon dolar olarak gerçekleşeceği tahmininde bulundu.

