Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 161,02 puan azalırken, toplam işlem hacmi 76 milyar lira oldu.



Bankacılık endeksi yüzde 2,22, holding endeksi yüzde 1,85 değer kaybetti.



Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,53 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 2,54 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.



Analistler, küresel pay piyasalarında, dün ABD'de açıklanan verilerin resesyon endişelerini azaltmasıyla risk iştahının arttığını söyledi.



Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı, tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutakları, Euro Bölgesi'nde enflasyon, ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın bu sempozyumda yapacağı açıklamalarda bankanın bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini söyledi.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.700 puanın destek, 10.100 ve 10.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.



Bu arada AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, ağustos ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.



Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,50 olarak hesaplandı.

