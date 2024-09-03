Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 88,38 puan azalırken, toplam işlem hacmi 78,4 milyar lira oldu.



Bankacılık endeksi yüzde 0,97 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,05 değer kazandı.



En çok kazandıran sektör yüzde 1,57 ile sigorta olurken, en çok kaybettiren sektör ise yüzde 2,14 ile madencilik oldu.



Küresel piyasalarda, ABD'de bu hafta açıklanacak istihdam verileri beklenirken, yatırımcılar temkinli duruşu sürdürüyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasını duruşunun bu aydan itibaren gevşemeye başlayacağı fiyatlanırken, yıl sonuna kadar atılacak adımların büyüklüğü belirsizliğini koruyor.



ABD'de ağustos ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 47,9, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) PMI da 47,2 ile beklentilerin altında gerçekleşti. İnşaat harcamaları temmuzda artış beklentisinin aksine yüzde 0,3 azaldı. Analistler, bu verilerin ardından ABD ekonomisine yönelik endişelerin yeniden artabileceğini söyledi.



Yarın yurt içinde fiyat gelişmeleri raporu ile reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi, Çin'de ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü PMI, ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 puan seviyelerinin destek, 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.