Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 281,62 puan azalırken, toplam işlem hacmi 109,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



Bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 3,89 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 6,83 ile madencilik oldu.



Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklanacağı haftanın ilk işlem gününde dalgalı seyrettiğini belirterek, yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararında olduğunu kaydetti.



"Kriz kahini" Roubini'den merkez bankalarına uyarı Haberi Görüntüle Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü toplantıda yüzde 99 ihtimalle politika faizinin sabit kalacağını hatırlatan analistler, dikkatlerin, politika metni ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki sinyallere çevrildiğini bildirdi.



Alibaba Grup Başkanı Michael Evans, Türkiye'nin, dünyanın lider e-ihracat ülkesi olma potansiyeline sahip olduğunu belirterek, gelecek dönemde burada 2 milyar dolarlık yatırım planları olduğunu kaydetti.



Öte yandan, TCMB, TL'ye geçişlerin hızlandığını gösteren veriler doğrultusunda TL mevduatı destekleyecek ilave adımlar attı. Kur korumalı hesapların TL mevduat sayıldığı komisyon uygulaması sona erdi, TL'ye geçiş ve yenileme oranları belirleyici olacak.



Ayrıca, Resmi Gazete'de yayımlanan TCMB tebliğleri ile gerçek kişi dönüşüm hesaplarının tarih koşulunda teknik değişikliğe gidilerek tarih, 30 Haziran 2023'ten 31 Ağustos 2023'e alındı. SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası'ndan TL için yeni kararlar Haberi Görüntüle Buna göre, yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 31 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, euro ve İngiliz sterlini cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.



Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.100 seviyesinin direnç, 7.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.