BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 135,50 puan azalırken, toplam işlem hacmi 135,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,97, holding endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,84 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 3,14 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de federal hükümetin yeniden açılacağına yönelik haber akışıyla pozitif bir seyir izlerken, BIST 100 endeksi 11.000 puan seviyesindeki dirençten gelen satışlarla küresel piyasalardan ayrışarak günü negatif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretim endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 2,2 gerilerken yıllık bazda yüzde 2,9 yükseldi.

Analistler, yarın yurt içinde perakende satışların, yurt dışında ise Japonya'da dış ticaret dengesi ile cari işlemler dengesinin, İngiltere'de işsizlik oranının, Almanya'da Zew ekonomik güven endeksinin ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini kaydetti.

ABD'de yarın kamu kurumlarına ait açıklanacak verilerin federal hükümetin kapalı olması sebebiyle erteleneceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek, 10.900 ve 11.000 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.