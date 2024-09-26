Borsa günü hafif düşüşle tamamladı

Sektörler arasında en çok kazandıran yüzde 2,72 ile finansal kiralama ve faktoring olurken, en çok kaybettiren yüzde 2,62 ile ticaret sektörü oldu.



Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 20 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 842 milyon dolar artarak 156 milyar 392 milyon dolara yükseldi ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.



ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 oranında büyüyerek tahminleri karşıladı. İşsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 21 Eylül ile biten haftada 218 bine düşerek beklentilerin altında kaldı.



Küresel piyasalar, ABD ekonomisinin gücünü koruduğunu gösteren verilerle pozitif seyir izliyor.



Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksinin açıklanacağını, yurt dışında ise ABD’de kişisel gelir ve harcamalar, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Euro Bölgesi’nde ekonomik güven endeksi, Çin’de sanayi kârları ve Japonya’da Tokyo TÜFE verilerinin takip edileceğini belirtiyor.



Teknik açıdan ise BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.700 puan seviyeleri destek, 10.050 ve 10.200 seviyeleri ise direnç olarak öne çıkıyor.