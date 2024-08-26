Borsa günü kayıpla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 102,35 puan azalırken, toplam işlem hacmi 77 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,74 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,92 değer kaybetti.



En çok kazandıran sektör yüzde 1,12 ile spor olurken, en çok kaybettiren sektör ise yüzde 4,93 ile madencilik sektörü oldu.



Yarın yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi, ABD'de konut fiyat endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edilecek.



Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.400 puanın destek, 9.650 ve 9.750 seviyelerinin direnç konumunda bulunuyor.