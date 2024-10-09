Borsa günü yükselişle tamamladı

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen, yüzde 4,84 artışla iletişim sektörü olurken, en fazla düşüş gösteren sektör yüzde 2,05 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.



Küresel piyasalarda ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ardından "yumuşak iniş" yapılabileceği beklentileri artsa da, Orta Doğu'da devam eden gerilimler nedeniyle karışık bir seyir izleniyor.



Analistler, bu akşam ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının yakından takip edileceğini belirtiyor. Yarın, yurt içinde sanayi üretimi, işsizlik oranı ve haftalık para ve banka istatistikleri; yurt dışında ise ABD'de enflasyon verileri, Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları, Japonya’da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD’deki haftalık işsizlik maaşı başvuruları öne çıkıyor.



Analistler, ABD’de yarın açıklanacak enflasyon verilerinin ekonominin yumuşak iniş yapma ihtimaline dair önemli sinyaller vereceğini, ayrıca gevşeme sürecine giren Fed'in ilerleyen dönemdeki hamlelerine ilişkin beklentilerin de bu verilere göre şekillenebileceğini ifade ediyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyeleri direnç, 8.850 ve 8.700 seviyeleri destek olarak görülüyor.