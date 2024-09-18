Borsa günü yükselişle tamamladı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi küresel piyasalarda belirsizlik hakim. Fed'in 50 baz puan faiz indirimi yapma olasılığı yüzde 61, 25 baz puanlık indirim olasılığı ise yüzde 39 olarak değerlendiriliyor.



Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararı da piyasalar tarafından yakından izlenecek.



BIST 100 endeksinde teknik olarak 9.900 ve 10.000 puan direnç, 9.700 ve 9.600 puan ise destek seviyeleri olarak görülüyor.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini Eylül ayında yüzde 50'de sabit tutacağı öngörülüyor.