Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 artışla 9.002,34 puandan kapattı. Endekste önceki kapanışa göre 46,31 puanlık bir yükseliş gerçekleşti ve toplam işlem hacmi 80,1 milyar lira olarak kaydedildi.
Sektörler arasında menkul kıymet yatırım ortaklığı yüzde 4 oranıyla en çok kazandıran olurken, bankacılık sektörü yüzde 1,36 değer kaybıyla en çok kaybettiren sektör oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutarken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise ekonomiyi desteklemek amacıyla faiz indirimine gitti. Bu indirimin ardından, ECB'nin üç temel politika faiz oranı 25 baz puan düşürüldü.
ABD'de perakende satışlar eylülde yüzde 0,4 artarak 714,4 milyar dolara ulaştı. Ayrıca, Philadelphia Fed İmalat Endeksi ekimde 10,3'e yükseldi, işsizlik maaşı başvuruları ise beklentilerin altında kalarak 241 bine geriledi.
Yarın yurt içinde veri gündemi sakin olacak, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri, Çin'de büyüme verileri ve Japonya'da enflasyon rakamları öne çıkacak. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.200 puan seviyelerinin direnç, 8.850 ve 8.710 puanın ise destek konumunda olduğunu belirtti.
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