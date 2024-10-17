Borsa günü yükselişle tamamladı

Sektörler arasında menkul kıymet yatırım ortaklığı yüzde 4 oranıyla en çok kazandıran olurken, bankacılık sektörü yüzde 1,36 değer kaybıyla en çok kaybettiren sektör oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutarken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise ekonomiyi desteklemek amacıyla faiz indirimine gitti. Bu indirimin ardından, ECB'nin üç temel politika faiz oranı 25 baz puan düşürüldü.



ABD'de perakende satışlar eylülde yüzde 0,4 artarak 714,4 milyar dolara ulaştı. Ayrıca, Philadelphia Fed İmalat Endeksi ekimde 10,3'e yükseldi, işsizlik maaşı başvuruları ise beklentilerin altında kalarak 241 bine geriledi.



Yarın yurt içinde veri gündemi sakin olacak, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri, Çin'de büyüme verileri ve Japonya'da enflasyon rakamları öne çıkacak. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.200 puan seviyelerinin direnç, 8.850 ve 8.710 puanın ise destek konumunda olduğunu belirtti.