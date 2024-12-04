Borsa günü yükselişle tamamladı

Bir önceki kapanışa göre 58,81 puan yükselen endeksin toplam işlem hacmi 103,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,38 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,51 artış gösterdi. Sektörler arasında en çok kazandıran yüzde 1,99 ile sigorta olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 1,39 ile finansal kiralama ve faktoring sektörleri oldu.



Küresel piyasalarda ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapması beklenen konuşma öncesinde karışık bir görünüm hakim.



Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini ifade etti. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.150 puan seviyeleri direnç; 9.800 ve 9.600 puan seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.