Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 101,38 puan artarken, toplam işlem hacmi 88,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,25, holding endeksi yüzde 1,15 değer kaybetti.



Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,62 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 1,36 ile bilişim oldu.



Avrupa Merkez Bankası (ECB), beklentiler doğrultusunda yılın ikinci faiz indirimine giderek mevduat faiz oranını 25 baz puan, ana refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini 60'ar baz puan indirdi.



ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilerin üzerinde, yıllık bazda ise yüzde 1,7 ile öngörülerin altında yükseldi. Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de ağustosta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,4 arttı.



Analistler bugünkü ÜFE verilerinin, Fed'in piyasanın beklediği kadar agresif bir şekilde faiz indirimine gitmesinin gerekmeyeceğini doğrular nitelikte olduğunu söyledi.



ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 7 Eylül ile biten haftada 2 bin artışla 230 bine çıkarken, piyasa beklentilerinin hafif üzerinde gerçekleşti. İşsizlik maaşı başvurularının hafif bir artış kaydetmesi, iş gücü piyasasındaki yavaşlamaya rağmen işten çıkarmaların hala düşük seviyede olduğunu gösterdi.



Son haftalarda zayıflayan istihdam ve ekonomik büyüme verilerinin Fed'in normalden daha fazla faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentileri artırdığını anımsatan analistler, bu hafta açıklanan makroekonomik veriler sonrasında ise bu beklentilerin büyük ölçüde sonlandığını kaydetti.



Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağına ve yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.



Yarın yurt içinde piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise Japonya'da sanayi üretimi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.750 seviyelerinin direnç, 9.450 ve 9.400 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.