Borsa günü yükselişle tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi ise yüzde 0,21 değer kazandı. Sektörler arasında ticaret endeksi yüzde 1,93 ile en çok kazandıran olurken, metal ana sanayi endeksi yüzde 3,18 kayıpla en çok düşüş yaşayan sektör oldu.



Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" beklentisi güçlenirken, Orta Doğu'daki gerginlikler piyasalara karışık bir seyir kazandırıyor.



Analistler, BIST 100 endeksinin teknik olarak 9.200 ve 9.300 seviyelerinde dirençle karşılaşacağını, 8.850 ve 8.700 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu belirtiyor. Yurt içinde veri gündemi sakin olacakken, Japonya, Almanya ve ABD'den gelecek ekonomik veriler yakından takip edilecek.