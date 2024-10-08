Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,15 yükselerek 9.044,89 puandan tamamladı. Önceki kapanışa kıyasla endeks 13,25 puanlık artış kaydetti ve toplam işlem hacmi 84 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi ise yüzde 0,21 değer kazandı. Sektörler arasında ticaret endeksi yüzde 1,93 ile en çok kazandıran olurken, metal ana sanayi endeksi yüzde 3,18 kayıpla en çok düşüş yaşayan sektör oldu.
Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" beklentisi güçlenirken, Orta Doğu'daki gerginlikler piyasalara karışık bir seyir kazandırıyor.
Analistler, BIST 100 endeksinin teknik olarak 9.200 ve 9.300 seviyelerinde dirençle karşılaşacağını, 8.850 ve 8.700 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu belirtiyor. Yurt içinde veri gündemi sakin olacakken, Japonya, Almanya ve ABD'den gelecek ekonomik veriler yakından takip edilecek.
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