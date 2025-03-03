Borsa günü yükselişle tamamladı



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 252,36 puan artarken, toplam işlem hacmi 145,8 milyar lira oldu.



Bankacılık endeksi yüzde 6,41, holding endeksi ise yüzde 1,33 değer kazandı.



Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 1,42 ile tekstil deri oldu.



Küresel piyasalarda, ABD'nin korumacı ticari tutumuna yönelik endişelere karşın, açıklanan verilerden alınan sinyallerin enflasyonist baskıların hafiflemiş olabileceğine işaret etmesi sonrasında karışık bir seyir izlenirken yurt içi piyasalar pozitif ayrışıyor.



Bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta aylık bazda yüzde 2,27 ile öngörülerin altında artarken, yıllık bazda yüzde 39,05'e geriledi.



Analistler, yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesinde ve Japonya'da işsizlik oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.180 puanın direnç, 9.900 ve 9.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.



