Borsa günü yükselişle tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 1,10, holding endeksi ise yüzde 0,68 değer kazandı. En fazla kazandıran sektör yüzde 2,71 ile bilişim olurken, spor sektörü yüzde 0,98 kayıpla en çok düşüş gösteren sektör oldu.



Bugün ABD’den gelen verilere göre, özel sektör istihdamı ekimde 233 bin kişiyle beklentilerin üzerinde bir artış gösterdi. ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 2,8 oranında büyüdü ancak bu rakam piyasa beklentilerinin altında kaldı. Tüketici harcamalarında ise yüzde 3,7 ile yılın en yüksek oranında artış yaşandı.



Yarın ise yurt içinde dış ticaret dengesi, Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı, ABD’de kişisel gelir ve harcamalar verisi ve Euro Bölgesi enflasyon rakamları takip edilecek. Analistler, Japonya Merkez Bankası’nın politika faizini sabit bırakmasının beklendiğini ve Başkan Kazuo Ueda’nın açıklamalarının yatırımcıların odağında olacağını bildirdi.



Teknik açıdan, BIST 100 endeksi için 9.100 ve 9.200 seviyeleri direnç, 8.900 ve 8.800 puan ise destek olarak öne çıkıyor.