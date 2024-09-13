Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 165,45 puan artarken, toplam işlem hacmi 79,8 milyar lira oldu.



Bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi yüzde 0,97 değer kazandı.



Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,51 ile madencilik, tek kaybettiren yüzde 2,52 ile iletişim oldu.



Küresel piyasalarda, ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi verisi sonrası artan "yumuşak iniş" beklentileriyle risk algısı azaldı.



Analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.



Fed'in gelecek hafta 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakıldığını dile getiren analistler, BoE ve BoJ'un faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini söyledi.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.850 seviyelerinin direnç, 9.450 ve 9.400 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.



AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, eylül ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.



Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,65 olarak hesaplandı.

