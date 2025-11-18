Piyasalarda gün sonu: Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, güne 28,66 puan ve yüzde 0,27 azalışla 10.669,47 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.636,38 puanı, en yüksek 10.791,21 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 değer kazanarak 10.728,60 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 44,66 puan ve yüzde 0,39 değer kazanarak 11.622,35 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 0,46, sanayi endeksi yüzde 0,12 değer kazanırken hizmetler endeksi yüzde 0,02, teknoloji endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 48'i prim yaptı, 51'i geriledi, 1 tanesi yatay seyretti. Koza Altın İşletmeleri, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Türk Hava Yolları ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 60,7 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 4 bin 60,7 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 5 milyon 735 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,81 bileşik getirisi yüzde 40,20 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,2345, satışta 42,4038 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,2230, satışta 42,3921 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1602, sterlin/dolar paritesi 1,3165 ve dolar/yen paritesi 155,169 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,2 azalışla 63,6 dolardan işlem görüyor.