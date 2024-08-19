Borsa günü yüzde 2,36 kazançla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 232,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 80,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 4,00, holding endeksi yüzde 1,66 değer kazandı.



Sektör endeksleri arasında tek kaybettiren sektör yüzde 0,66 ile sigorta olurken, en çok kazandıran sektör bankacılık oldu.



ABD'de düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek sinyallerin yatırımcıların odağına yerleşti. Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise Euro Bölgesinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Almanya'da Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 9.800 ve 9.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.



AA anketine katılan ekonomistlerin tamamı, ağustos ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,50 olarak hesaplandı.