Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,65 puan azalarak 8.468,33 puana indi. Toplam işlem hacmi, 58,9 milyar lira oldu.



Bankacılık endeksi yüzde 0,67 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.



Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,40 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,84 ile spor oldu.



Analistler, küresel piyasalarda yön arayışının sürdüğünü ifade ederek, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.



ABD'de hafta içinde açıklanan verilere göre, iş gücü piyasasının yavaşladığına dikkati çeken analistler, yatırımcıların bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verileri öncesi temkinli davrandığını söyledi.



Öte yandan, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın ardından Dünya Bankası da Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminini yukarı yönlü güncelledi. Banka, Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini yüzde 3,2'den yüzde 4,2'ye çıkardı.



Analistler, bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.500 ve 8.600 seviyesinin direnç, 8.300 ve 8.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

