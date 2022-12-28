Borsa günün ilk yarısında geriledi.



Günün ilk yarısında dalgalı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,43 puan değer kaybederek 5.425,08'e indi. Toplam işlem hacmi 51,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,10 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı.



Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,28 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 7,70 ile madencilik oldu.



Analistler, küresel pay piyasalarının, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarına yönelik belirsizliklerle karışık seyrettiğini söyledi.



Noel tatilleri ve yıl sonu pozisyon kapatma işlemlerinin yoğunlaşmasıyla piyasalardaki sert dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de bekleyen konut satışlarının öne çıktığını bildirdi.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.400 ve 5.350 seviyelerinin destek, 5.450 ve 5.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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