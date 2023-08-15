Borsa günün ilk yarısında geriledi.



Günün ilk yarısında düşüş eğilimli bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 63,63 puan azalarak 7.673,75'e indi. Toplam işlem hacmi 56,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



Bankacılık endeksi yüzde 1,48 ve holding endeksi yüzde 1,11 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,77 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2,45 ile ticaret oldu.



Küresel piyasalarda ekonomik aktiviteye yönelik endişeler güçlü kalmaya devam ederken, bugünkü yoğun makroekonomik veri takviminin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.



Analistler, ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" beklentileriyle birlikte resesyon ihtimalinin de yatırımcılar tarafından göz önünde bulundurulduğunu hatırlatarak, buna karşın enflasyonun hala hedeflenen düzeyin oldukça üzerinde olması nedeniyle tahvil piyasalarında satış baskısının devam ettiğini kaydetti.



Bugün Çin'de açıklanan veriler halihazırda deflasyonist bir sürecin içindeki ülke ekonomisine yönelik endişeleri artırırken, Çin Merkez Bankası veriler açıklanmadan önce 1 yılık borçlanma faizini 15 baz puan düşürerek yüzde 2,65'ten yüzde 2,50'ye indirdi.



Ülkede sanayi üretimi yıllık yüzde 3,7, perakende satışlar yüzde 2,5 artsa da beklentilerin oldukça altında kaldı.



Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat endeksi ve perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.800 ve 7.900 seviyelerinin direnç, 7.600 ve 7.500 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

