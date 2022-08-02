Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi.



Dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,95 puan değer kaybederek 2.653,37'ye indi.



Toplam işlem hacmi 19,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,31 ve holding endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,34 ile metal, eşya makina, en çok kaybettiren ise yüzde 1,49 ile finansal, kiralama, faktoring oldu.



Analistler, dün dünya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin resesyon beklentilerini güçlendirmesinin ardından küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini belirterek, ABD-Çin gerilimine ilişkin haber akışının da risk algısını artırdığını söyledi.





Borsada yükseliş trendi sürüyor.

Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a gitmesinin askeri karşılık dahil ciddi sonuçlar doğuracağına dair sert uyarılarda bulunmasına karşın Amerikan televizyon kanalı CNN, Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin beklendiğini bildirdi.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de yaptığı açıklamada, Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin çok doğal bir mesele olduğunu ve bu ziyareti gerçekleştirme hakkı bulunduğunu ifade etti.



Konuyla ilgili haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler, bugün ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.670 ve 2.700 seviyelerinin direnç, 2.540 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.