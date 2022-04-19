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Borsa günün ilk yarısında rekor tazeledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.531,86 puana taşıdı. Mart ayının son günlerinde sınırlı da olsa üst üste gerileyen BİST 100, 2.180 puandan başladığı yükseliş trendinde son 15 işlem gününün 13'ünü yükselişle tamamladı. Bu süreçte BİST 100'deki artış oranı yüzde 16 oldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.04.2022 - 14:43

Borsa günün ilk yarısında rekor tazeledi

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Günün ilk yarısında 2.531,86 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,70 ve 17,57 puan değer kazancıyla 2.527,88 puan oldu. Toplam işlem hacmi 22,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,69 ve holding endeksi yüzde 0,31 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,36 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,74 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin giderek daha da "şahinleşen" yönlendirmeleri, Rusya-Ukrayna savaşında yeniden şiddetlenen çatışmalar ve Çin'de yeni tip corona virüs salgınına yönelik devam eden endişelerle küresel pay piyasalarında risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi.

Yurt içi pay piyasalarının pozitif ayrıştığına dikkati çeken analistler, bugünün veri takviminde ABD'de açıklanacak konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri, Uluslararası Para Fonu (IMF) toplantıları ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 seviyesinin direnç, 2.440 puanın destek olarak takip edileceğini kaydetti.

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