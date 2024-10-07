Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 48,20 puan artışla 9.157,54 puana ulaştı. Toplam işlem hacmi 29,2 milyar lira oldu.



Bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi yüzde 1,19 değer kazandı.



Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,68 ile metal eşya sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,57 ile spor oldu.



ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam verilerinin ardından ülkede ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin güç kazanmasıyla küresel piyasalar haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.



Analistler, öğleden sonra yurt içinde hazine nakit dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 8.850 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.



