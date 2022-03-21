ntv.com.tr

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,75 artışla 2.160,42 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında yüzde 1,23 artışla 2.170,67 puana yükseldi.

Haberler - Anadolu Ajansı 21.03.2022 - 14:26

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

İlişkili Haberler

Dolar kuru bugün ne kadar? (21 Mart 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (21 Mart 2022 dolar - euro fiyatları)

Borsa şirketlerinin kârı katlandı

Borsa şirketlerinin kârı katlandı

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 26,40 puan değer kazanarak 2.170,67'ye çıktı. Toplam işlem hacmi 13,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,65, holding endeksi yüzde 1,69 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,47 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 3,34 ile turizm oldu.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının fiyatlamalar üzerindeki etkisinin devam ettiğini belirtti.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.170 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş isteğinin güçlenebileceğini bildirdi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...