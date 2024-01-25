Borsa günün ilk yarısında yükseldi.



Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 86,30 puan artışla 8.177,20 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 34,4 milyar lira oldu.



Bankacılık endeksi yüzde 0,76, holding endeksi yüzde 1,03 değer kazandı.



Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,47 ile taş toprak, en çok gerileyen yüzde 0,48 ile ticaret oldu.



Analistler, küresel pay piyasalarında, önemli ekonomilerin "yumuşak iniş" yapabileceği ihtimalinin gündemde kalmaya devam ettiğini ifade ederek, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 ve 8.300 seviyelerinin direnç, 8.100 ve 8.060 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

