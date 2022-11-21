Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,28 puan değer kazanarak 4.538,01'e çıktı. Toplam işlem hacmi 34,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 1,82 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,55 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 3,40 ile kimya, petrol, plastik oldu.



Analistler, dünya genelinde artan resesyon endişeleriyle küresel pay piyasalarının yeni haftaya negatif başladığını ifade etti.



ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki fark, eksi 54 baz puanla Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık toplantısında yüzde 81 ihtimalle faizi 50 baz puan artıracağı öngörülüyor. Banka'nın şubat ayında 50 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler de yeniden güçleniyor.



Öğleden sonra ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.440 ve 4.250 seviyelerinin destek, 4.550 ve 4.600 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydet

NTV’yi sosyal medyadan takip edin