Borsa haftaya pozitif başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,35 artıda 9.167 puandan başladı.

Açılışın ardından BIST 100 endeksi, yüzde 3 değerlenerek 9 bin 300 puanı aştı. Bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 4'ün üzerine çıktı.



Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,52 ile ulaştırma olurken, en fazla kaybettiren yüzde 1,39 ile tekstil deri oldu.



BIST 100 endeksi, geçen hafta yüzde 15'in üzerinde düşüşle 9 bin puanı test etmişti.



AÇIĞA SATIŞ YASAKLANDI



Piyasalarda yaşanabilecek hareketlilik nedeniyle dün bazı adımlar devreye alındı.



Borsa İstanbul'da bir ay süre ile açığa satış yasaklanırken, pay geri alımını kolaylaştıran kararlar açıklandı



Pay piyasasında emir/işlem oranı (OTR) 24 Mart 2025 ile 25 Nisan 2025 (seans sonuna kadar) arası dönemde 5:1'den 3:1'e düşürüldü.



Emir/işlem oranı eşik değer aşım ücreti 24 Mart 2025 tarihinden itibaren 0,25 TL'den 0,50 TL'ye yükseltildi.



Söz konusu uygulamanın algoritmaların alım-satım işlemlerinin daraltılmasının hedeflendiği belirtildi.

