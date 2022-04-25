Borsa haftaya yatay başladı

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 0,02 puan artarak 2.472,52 puana çıktı.



Bankacılık endeksi yüzde 2,74 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,23 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 0,84'le menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.



BIST 100 endeksi, cuma günü rekor seviyelerde dünya borsalarına paralel artan satış baskısıyla yüzde 3,30 azalarak 2.472,50 puana indi.



Küresel piyasalarda, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının para politikalarında beklenenden daha şahin adımlar atacağına ilişkin endişelerle negatif bir seyir izlenirken, BBVA'nın Garanti BBVA payları için gönüllü pay alım teklifinde fiyatı 12,20 liradan 15 liraya yükseltmesi yurt içi piyasalardaki düşüşü sınırladı.



Cuma gününü 14,19 liradan tamamlayan Garanti BBVA payları, yeni haftaya yüzde 5,64 artışla 14,99 liradan başladı.



Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi ile Dallas Fed Aktivite Endeksi'nin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.440 ve 2.370 seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirtti.

