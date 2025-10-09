Borsa için düşüş uyarısı

JP Morgan'ın başkanı Jamie Dimon, BBC'ye verdiği demeçte, ABD hisse senetlerinde şu anda piyasaya yansıyanın üzerinde, ciddi bir düşüş riskinin daha yüksek olduğunu söyledi.



Amerika'nın en büyük bankasını yöneten Dimon, ciddi bir piyasa düzeltmesi konusunda "diğerlerinden çok daha endişeli" olduğunu ve bu düzeltmenin önümüzdeki altı aydan iki yıla kadar bir süre içinde gelebileceğini belirtti.



Dimon, ayrıca ABD'nin dünya sahnesinde "daha az güvenilir" bir ortak haline geldiğini söyledi.



ABD'deki enflasyon konusunda hâlâ "biraz endişeli" olduğu uyarısını yaptı, ancak Trump yönetiminin Federal Reserve Başkanı Jerome Powell'a yönelik tekrarlanan saldırılarına rağmen Fed'in bağımsız kalacağına inandığını vurguladı.



Dimon, jeopolitik ortam, mali harcamalar ve dünyanın yeniden askerileşmesi gibi risk faktörlerine işaret ederek, belirsizlik atmosferi yaratan bir sürü şey olduğunu belirterek, "Tüm bunlar, nasıl cevaplayacağımızı bilmediğimiz bir sürü soruna neden oluyor. Bu yüzden, belirsizlik seviyesinin çoğu insanın zihninde normal dediğimden daha yüksek olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

