Borsa için ralli değerlendirmesi

Goldman Sachs bir yandan Çin borsasına yönelik iyimserliğini tazelerken diğer yandan da Hong Kong ve Hindistan'da stratejik bir işe alım hamlesi başlatıyor. İkili duyuru, yatırım bankasının hem Çin hisse senetlerinde sürdürülebilir bir ralliye hem de Asya bölgesinin uzun vadeli büyüme beklentilerine olan güvenine işaret ediyor.



Goldman Sachs'ın Japonya hariç Asya-Pasifik Başkanı Kevin Sneader, Bloomberg TV'ye verdiği mülakatta Çin hisse senetleriyle ilgili müşteri ve yatırımcı duyarlılığının belirgin bir şekilde iyileştiğini belirtti. "Çin hala birçok zorlukla karşı karşıya, ancak hisse senedi piyasalarındaki bu rallinin bazı ayakları var" diyen Sneader, yükseliş eğiliminin dayanıklılığa sahip olduğunu öne sürdü.



Bu yükseliş görünümü kayda değer bir piyasa performansıyla destekleniyor. Karmaşık bir makroekonomik ortama rağmen, gösterge CSI 300 endeksi Temmuz sonundan bu yana yaklaşık %10 artarak küresel MSCI Tüm Ülkeler endeksinden önemli ölçüde daha iyi performans gösterdi. Bu yükseliş, Çin'in yapay zeka alanındaki ilerlemelerinden kaynaklanan teknolojik iyimserlik ve endüstriyel kapasite fazlasını azaltmaya yönelik hükümet öncülüğündeki çabalar gibi faktörlerin bir araya gelmesinden kaynaklanmakta.



Aralarında Kinger Lau'nun da bulunduğu Goldman Sachs stratejistleri, CSI 300 için yılsonu fiyat hedeflerini kısa süre önce yükseltti. Cazip değerlemeler, yüksek tek haneli kar büyümesi beklentileri, yenilenen perakende yatırımcı ilgisi ve varlıkların büyük ölçüde yeniden tahsis edilmesi potansiyelini temel itici güçler olarak gösteriyorlar. Çinli hane halklarının elinde bulunan yaklaşık 23 trilyon dolarlık muazzam nakit yığını, perakende yatırımcıların fazla tasarruflarını piyasaya akıtarak bir sonraki yükselişini körükleyeceğine dair umutları artırmaya devam ediyor.



Sneader, ülkeye kısa vadeli hedge fon akışları iyileşirken, uzun vadeli kurumsal yatırımcıların hala Çinli yetkililerden daha fazla netlik ve politika kesinliği aradıklarını belirtti.