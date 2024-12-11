Borsa ilk yarıda geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 49,58 puan ve yüzde 0,49 azalışla 10.049,35 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 42,6 milyar lira oldu.



Bankacılık endeksi yüzde 2,53, holding endeksi ise yüzde 0,12 geriledi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,25 ile ticaret, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.



Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, mortgage başvuruları ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirtti.



Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.950 ve 9.900 seviyelerinin destek, 10.150 ve 10.200 puanın direnç konumunda olduğu kaydedildi.