Borsa ilk yarıda geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 24,20 puan azalışla 9.365,42 puana indi. Toplam işlem hacmi 34,9 milyar lira oldu.



Bankacılık endeksi yüzde 0,37 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti.



Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,75 ile spor, en fazla gerileyen ise yüzde 1,72 ile iletişim oldu.



Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta faiz indirimlerinde aceleci olmayacaklarını belirtmesi ve jeopolitik risklerin artabileceği endişesiyle karışık bir seyir izliyor.



Analistler, günün geri kalanında yurt içinde ve yurt dışında veri takviminin sakin olduğunu belirtti.



Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.350 ve 9.250 seviyelerinin destek, 9.500 ve 9.600 puanın direnç konumunda olduğu belirtildi.

