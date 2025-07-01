Borsa İstanbul 10 bin puanı aştı

Borsa İstanbul uzun süredir görülmeyen yükseliş ivmesini yakaladı. Yatırımcılara rahat nefes aldıran yükseliş 10 bin puanı aştı.



Böylece Borsa İstanbul 20 Mart 2025 tarihinden sonra ilk kez 10 bin puanın üzerine çıkmış oldu.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ VE GELİŞMELER

Borsa İstanbul'un yükselişinin ana nedenlerinden biri faiz indirimi beklentisi. Merkez Bankası'nın güçlü faiz indirimi kararı alabileceğine yönelik beklentiler Borsa İstanbul'a pozitif yansıdı.

Ayrıca CHP'nin kuraltayının iptaline ilişkin dava 8 Eylül 2025 tarihine ertelendi.

Her iki gelişmeyle birlikte Borsa İstanbul ivme kazandı ve yükselişini güçlü tutmaya çalışıyor.

BİST şu sıralar yüzde 1 civarında primle 10 bin 39 puandan işlem görüyor.