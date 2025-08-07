Borsa İstanbul 11 bin puan sınırında

Borsa İstanbul'da hareketlilik başladı. Merkez Bankası'nın faiz indirimine geçmesi ve indirimlerin devam edeceği beklentisi yatırımları mevduattan borsaya ve diğer enstrümanlara çekmeye başladı.



Borsa İstanbul da uzun süredir beklemede ve düşüş trendi içindeydi. Temmuz 2024'te gördüğü 11 bin 252 puan olan tarihi zirvesini tekrar test etmeye çalışıyor.



BİST bugün 10 bin 998 puana kadar yükseldi. Başka bir deyişle BİST tarihi zirvesinden sadece yüzde 2.3 oranında geride seyrediyor.



Bankacılık endeksi liderliğinde tedrici olarak yükselişini sürdüren BİST şu sıralar yüzde 1'e yakın primle 11 bin puanın kıyısında işlem görüyor.