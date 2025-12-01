Borsa İstanbul 11 bin puanı aştı

Borsa İstanbul hızlı yükselişlere sahne olmaya başladı. Kasım ayı enflasyon verisinin 3 Aralık'ta açıklanacak olması, 11 Aralık'ta da Merkez Bankası'nın faiz kararını duyuracak olması öncesinde bankacılık ve sanayi endeksine alımlar hızlandı.

Enflasyonun düşük gelmesi beklentisi satın alınırken enflasyonun düşük açıklanması Merkez Bankası'nın faiz tarafında elini güçlendirecek ve faizi 200 baz puana kadar indirmesine olanak sağlayacak.

Beklentiler faizin 200 baz puana kadar inmesi yönünde.

Borsa İstanbul bu pozitif gelişmeler eşliğinde yüzde 1 oranında yükselişle 11 bin 5 puan seviyesinde işlem görüyor.



Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi ihtimali de BİST'i olumlu etkiliyor.