Borsa İstanbul 13 bin puanı aştı

Borsa İstanbul'un üzerindeki kara bulutlar dağılmaya başladı. BİST 13 bin puanı aşarak tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Yükselişe en büyük desteği bankacılık sektörü hisseleri verdi.

Borsa İstanbul sene başından bu yana yüzde 15'in üzerinde değer kazandı. 2025 yılında toplam değer kazancı ise yüzde 13 civarındaydı.

FAİZLER DÜŞÜYOR, ALIMLAR ARTIYOR

Merkez Bankası'nın politika faizini beklenen kadar olmasa da düşürmeye devam edeceği beklentisinin devamı, CDS'lerdeki gerileme, kredi derecelendirme kuruluşlarından olumlu notların gelmesi beklentisi Borsa İstanbul'a alım getiriyor.

Ayrıca iç piyasada mevduatı getirisini düşük bulan yabancı yatırımcı parasını menkul kıymetlere park etmeye de başladı.

Son zamanlarda Borsa İstanbul'a yabancı yatırımcı girişi de arttı. Genele yayılan bir alım grafiği ortaya çıkmasa da zamanla artışın devam edeceği beklentisi hakim durumda.