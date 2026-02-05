Borsa İstanbul 14 bin puan sınırında

Borsa İstanbul yılbaşından bu yana güçlü seyrini sürdürüyor. Sınırlı düzeltme hareketleri gerçekleştiren BİST'te alımlar genele yayılmasa da yükseliş ivme kazanıyor.

Yıla 11 bin 296 puandan başlayan BİST dün olduğu gibi bugün de 14 bin puan sınırını aşmak için mücadele veriyor.

1 ay 5 günde yüzde 24 yükseliş kaydeden BİST bugünkü alımların etkisiyle 14 bin puanı aşabilir.

KİMLER ALIYOR, KİMLER SATIYOR?

Bugün BİST'te Garanti Yatırım, Ak Yatırım, İnfo Yatırım, İş Yatırım, Marbaş, Alnus Yatırım, Halk Yatırım ve Midas alım tarafında bulunurken, Bank of America, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım, Deniz Yatırım, HSBC, Philip Capital ve Tera satış tarafında yer alıyor.