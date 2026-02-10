Borsa İstanbul direnç noktasına takıldı. Borsa yeni günde de 14 bine yakın kaldı

Borsa İstanbul, yeni güne yüzde 0,12 artış oranıyla 13 bin 856 puanla başladı. Son günlerde 14 bin puan bandına yaklaşan Borsa İstanbul bir türlü 14 bin rekorunu kıramadı. 14 bin puada direnç oluştu.

Borsa İstanbul bir önceki gün kapanışı 13 bin 838 puanla yaptı.

Yıla 11 bin 296 puandan başlayan BİST, yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 20 oranında kazandırdı.

YIL SONU İÇİN PİYASA TAHMİNLERİ

NTV canlı yayınına katılan Aracı Kurum Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, yıl sonu için piyasa tahminlerinin 15 bin puan civarında olduğunu belirtti. Yılmaz ilerleyen günlerde de yabancı yatırımcının ilgisinin devam edeceğini tahmin ettiklerini ifade etti.

DOLAR/EURO SEVİYELERİ

Dolar 43,60 liradan, Euro ise 51,94 liradan işlem görüyor.