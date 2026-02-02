Borsa İstanbul gibi yükselmişti, yüzde 5'ten fazla düştü

Küresel risk algısının kötüleşmesiyle birlikte, Borsa İstanbul gibi hızlı yükseliş gösteren Güney Kore borsası KOSPI, rekor kıran yükselişini sonlandırarak yüzde 5'ten fazla düşüşle 5 bin puanın altına sarktı. Düşüş, yapay zeka karlılığı endişeleri ve Kevin Warsh'ın Fed başkanlığına aday gösterilmesiyle ABD'nin daha sıkı bir para politikası izleyeceği korkusunun artmasıyla Wall Street'teki teknoloji hisselerindeki kayıpları takip etti.

ABD Başkanı Donald Donald Trump'ın Güney Kore'nin ABD yatırım tasarısını onaylamasında yaşanan gecikmelere bağlı olarak daha yüksek gümrük vergileri uyarısında bulunması, piyasa duyarlılığını daha da baskı altına aldı. Seul ise tasarının Şubat sonu veya Mart başında onaylanabileceğine işaret etmişti.

Ocak ayı ihracatının güçlü yarı iletken talebiyle rekor seviyeye ulaştığını gösteren verilere rağmen, büyük çip üreticilerinin hisseleri düştü ve bu da güçlü temel göstergeler ile kısa vadeli riskten kaçınma arasındaki uçurumu vurguladı. Samsung Electronics yüzde 4, SK hynix yüzde 6 düşerken, Hyundai Motor yüzde 3, LG Energy Solution yüzde 3, SK Square yüzde 10 geriledi.

BORSA İSTANBUL'DA GÜÇLÜ YÜKSELDİ

Borsa İstanbul yılbaşından bu yana yüzde 22,5 oranında güçlü yükseliş sağladı. Son iki yıldır yatırımcısına kazandırmayan BİST, kısa sürede güçlü prim yaptı. Yükseliş genele yayılmasa da sanayi ve bankacılık hisseleri liderliğinde yükseliş güç kazandı.