Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 65,06 puan azalarak 7.913,76 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne 9,81 puan ve yüzde 0,12 değer kazancıyla 7.988,63 puandan başladı.



Gün içinde en düşük 7.888,45, en yüksek 7.992,30 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,82 azalışla 7.913,76 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,50, hizmetler endeksi yüzde 0,50, sanayi endeksi yüzde 0,61, teknoloji endeksi yüzde 1,18 değer kaybetti.



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 119,79 puan ve yüzde 1,39 kayıpla 8.495,44 puandan kapandı.



BIST 100 endeksine dahil hisselerin 35'i prim yaptı, 63'ü geriledi. Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ve Turkcell en çok işlem gören hisse senetleri oldu.