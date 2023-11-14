Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizlerin ne kadar süre yüksek seviyelerde tutacağına dair soru işaretlerinin de varlığını sürdürmesine karşın ülkede bugün açıklanan enflasyon verileriyle bankanın yumuşak bir iniş yapabileceğine ve faiz artışlarında sona gelmiş olabileceğine dair beklentilerin güç kazandığını belirtti.



Yarın yurt içinde bütçe dengesi yurt dışında ise Japonya’da büyüme, sanayi üretimi, Çin’de sanayi üretimi, perakende satışlar, İngiltere’de enflasyon, ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da izleneceğini söyledi.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.770 puanın direnç, 7.500 ve 7.420 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.