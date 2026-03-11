Borsa İstanbul hareketlenme başladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,95 puan ve yüzde 0,10 artışla 13 bin 188 puana çıktı. Bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 1,32 ile bilişim, en çok gerileyen yüzde 0,74 ile gıda oldu.

Açılışın ardından gelen alımların etkisiyle BİST şu sıralar yüzde 0,70 oranında primle 13 bin 261 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, petrol fiyatlarındaki gerilemeye karşın Orta Doğu'da gerginliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, bugün yurt dışında ABD ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13 bin 200 ve 13 bin 300 puanın ise direnç, 13 bin 100 ve 13 bin puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.