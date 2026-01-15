Borsa İstanbul jeopolitik gerilimlerden etkilendi

Borsa İstanbul 100 endeksi bir önceki gün piyasayı 12 bin 369 puandan kapatmıştı. Yeni güne 0,14 oranında düşüşle başladı. BİST 100 endeksi piyasa açılışını 12 bin 352 puanla yaptı.

Dün yaşanan hareketli dünya siyaseti ve jeopolitik gerilimler Borsa İstanbul'da da değişime neden oldu. BİST şu sıralar yüzde 0,40 oranında primle 12 bin 420 puandan işlem görüyor.

Dolar 43,18 lira, Euro 50,38 liradan işlem görüyor.