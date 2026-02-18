Borsa İstanbul piyasa açılışını yaptı

Borsa İstanbul dün 14 bin 227 puanla kapanış yapmıştı. Borsa İstanbul 100 endeksi negatif kapanışın ardından yüzde 0,23 artış oranıyla 14 bin 261 puana ulaştı.

Borsa İstanbul'un aylık bazda getiri oranı yüzde 10'un üzerine çıktı.

DÜN BORSA İSTANBUL'DA NE OLDU?

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 7,60 ile finansal kiralama faktoring, en çok değer kaybeden ise yüzde 1,89 ile metal ana sanayi oldu. BIST 100 endeksi ise rekor seviyenin ardından gelen satışlarla gerilerken günü negatif bir seyirle tamamladı. Borsa İstanbulm dün 14 bin 339 puan ile en yüksek seviyeyi gördü

DOLAR VE EURO PİYASALARI

Dolar 43,74 liradan, Euro 51,84 liradan işlem görüyor.