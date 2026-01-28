Borsa İstanbul primli açıldı

Dünkü kar satışlarının ardından Borsa İstanbul güne hafif primli başlangıç yaptı.

Piyasalar gözünü Fed'in açıklayacağı faiz kararına çevirdi. Dün piyasalar BIST 100 endeksi ise gün içinde 13 bin 262 puan seviyesini görerek rekor tazelemişti.

Bu seviyenin ardından gelen kar satışlarının etkisiyle günü negatif bir seyirle tamamladı. Bugün ise Borsa İstanbul 100 endeksi yüzde 0,33 oranında yükselişle 13 bin 150 puandan açıldı.

Dolar 43,3890 liradan, Euro 52,1020 liradan işlem görüyor.

FED'DEN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

ABD Merkez Bankası Fed bu gece faiz kararını açıklayacak. Faizin sabit kalması beklenirken Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı toplantıda geleceğe yönelik değerlendirmeler daha fazla önem arz ediyor. Yatırımcıların karar alması açısından Powell'ın açıklamaları dikkatle takip edilecek.

KİMLER ALIP-SATIYOR

BİST açılışında Bank of America, Garanti Yatırım, Bulls Yatırım, QNB Yatırım, Osmanlı Menkul alıcı olurken, İş Yatırım, Halk Yatırım, İnfo Yatırım e Vakıf Yatırım satıcılı tarafta yer aldı.